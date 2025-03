Bosa, cocaina nelle scatolette di caramelle: arrestato un 24enne

BOSA (OR) – Cocaina nascosta in scatolette di caramelle e pronta per essere spacciata. Un 24enne di Bosa è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer durante un'operazione di controllo nei giorni del carnevale.

L'attenzione dei militari si è concentrata su un bar della cittadina della Planargia, dove da giorni si notava un insolito via vai. Dopo l'ennesimo movimento sospetto, è scattato l'intervento: i Carabinieri hanno perquisito il gestore del locale, trovandogli addosso due scatolette in metallo per caramelle. Dentro, invece delle pastiglie zuccherate, c'erano 45 dosi di cocaina pronte per lo smercio.

Le perquisizioni successive hanno portato al ritrovamento di un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'operazione rientra nei controlli intensificati dai Carabinieri durante il carnevale di Bosa, con il supporto della magistratura. Il procedimento a carico del 24enne è ancora nella fase delle indagini preliminari e l’esito sarà stabilito nel corso del processo.