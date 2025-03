Sassari, anni di violenza e l’ultima lite finita nel sangue: ferisce il compagno con un coltello

Cinque anni di maltrattamenti, un rapporto tossico segnato dall’abuso di alcol e un ultimo litigio finito con una coltellata. È quanto ricostruito ieri mattina in tribunale a Sassari, dove una donna di 57 anni è imputata per aver ferito alla schiena il compagno con un coltello da cucina.

Secondo la sua testimonianza, l’uomo l’avrebbe aggredita ancora una volta e lei, in un gesto disperato, avrebbe impugnato la lama per colpirlo. La ferita ha provocato una copiosa emorragia, ma l’uomo se l’è cavata con una prognosi di 15 giorni. La donna ha raccontato di aver agito anche per proteggere il figlio, temendo che la continua violenza domestica potesse compromettere il suo lavoro.

Ora è seguita da un centro antiviolenza e non è in grado di lavorare a causa dei traumi subiti. La vicenda proseguirà nella prossima udienza davanti alla giudice Antonietta Crobu, quando la difesa e l’accusa metteranno a confronto le loro versioni prima della sentenza.