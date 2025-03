Agricoltura e finanziamenti: il Centro Studi Agricoli incontra gli agricoltori a San Giovanni Suergiu

Si terrà venerdì 7 marzo, alle ore 11:00, presso la sala convegni dell’Agriturismo Quadrifoglio a San Giovanni Suergiu, un importante incontro organizzato dal Centro Studi Agricoli (CSA). L’appuntamento, aperto a tutti gli allevatori e agricoltori, rappresenta un’occasione fondamentale per discutere di pagamenti PAC e CSR 2024, nuovi bandi CSR/PSR, indennizzi e finanziamenti in agricoltura, consorzi di bonifica e della coltivazione della barbabietola da zucchero in Sardegna, con particolare attenzione agli aiuti PAC destinati al settore.

L’incontro sarà introdotto da Ivan Garau, referente del Centro Studi Agricoli, mentre la relazione centrale sarà affidata a Tore Piana, presidente del CSA, che illustrerà nel dettaglio le opportunità e le strategie per affrontare le nuove sfide del comparto agricolo.

Si tratta di un evento di rilevanza per tutti coloro che operano nel settore primario e vogliono approfondire le misure di sostegno e le prospettive per il futuro dell’agricoltura in Sardegna. Il Centro Studi Agricoli invita tutti gli interessati a partecipare per un confronto diretto su questi temi cruciali.