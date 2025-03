Cronaca Omicidio di Bari Sardo: un giovane confessa il ferimento di un amico della vittima

Si delineano nuovi sviluppi nella vicenda che ha sconvolto Bari Sardo durante i festeggiamenti di Carnevale, culminati con l’uccisione di Marco Mameli, 22enne operaio di Ilbono, accoltellato al petto in una stradina laterale alla festa. Un giovane di Girasole si è presentato al commissariato di Tortolì, accompagnato dal suo avvocato Marcello Caddori, per rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo ha ammesso di aver ferito un amico di Mameli, un 26enne che ha riportato una lesione al braccio ed è stato poi dimesso dal Pronto soccorso di Lanusei. Tuttavia, ha escluso qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio, dichiarandosi estraneo alla morte del 22enne. Al momento, nei suoi confronti non è stato emesso alcun provvedimento, ma gli investigatori stanno proseguendo le indagini. Gli agenti del commissariato di Tortolì ritengono che l’assassino possa essere identificato a breve, mentre il quadro della vicenda appare ancora da chiarire nei dettagli.