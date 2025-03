Sanità in Sardegna: criticità e proposte al centro della tavola rotonda oggi a Sassari

La discussione vedrà anche il contributo di esponenti politici come Francesca Masala, consigliera regionale della Sardegna, e Carla Fundoni, presidente della Commissione Regionale Sanità. L’incontro si propone di analizzare le principali problematiche del comparto sanitario sardo, tra cui carenza di personale medico e infermieristico, lunghe liste d’attesa, chiusura di reparti ospedalieri e difficoltà nella gestione dei presidi territoriali. Un focus particolare sarà dedicato alle proposte per migliorare la governance del sistema sanitario, potenziando le risorse e ottimizzando l’erogazione dei servizi. "L’argomento tocca tutti noi e vogliamo che si trovino soluzioni concrete per superare le numerose criticità oggi esistenti", ha dichiarato Tore Piana presidente del Centro Studi Agricoli, invitando cittadini, operatori sanitari e amministratori a partecipare al confronto. L’ingresso all’evento è libero e sarà possibile interagire con i relatori per esporre domande e osservazioni sulle condizioni della sanità nell’isola. Un appuntamento che si preannuncia centrale per il futuro della sanità sarda, in attesa di risposte concrete da parte delle istituzioni.

SASSARI – Il tema della sanità in Sardegna torna al centro del dibattito politico e sociale con un incontro di rilievo organizzato dall’Associazione Identità e Costituzione, in programma lunedì 3 marzo alle ore 17:00 presso Palazzo della Provincia di Sassari, nella Sala Angioy di Piazza Italia. L’evento, intitolato "La Sanità in Sardegna: criticità e proposte", rappresenta un'importante occasione di confronto sulle numerose difficoltà che il sistema sanitario regionale sta affrontando e sulle possibili soluzioni da adottare per garantire un servizio più efficiente ai cittadini. A introdurre il dibattito sarà Tore Piana, dirigente dell’Associazione Identità e Costituzione, promotore dell’iniziativa. Interverranno esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Gianfranco Meazza, presidente di Costituzione e Libertà, Pierluigi Ledda, segretario regionale CISL Medici, e Marcello Tidore, direttore ASL Gallura e docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.