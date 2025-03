Uri celebra il Carciofo Spinoso DOP: l’8 e il 9 marzo torna la Sagra del Carciofo

URI – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali. L’8 e il 9 marzo il borgo di Uri si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato al Carciofo Spinoso DOP, protagonista indiscusso della Sagra del Carciofo 2025, evento che da oltre trent’anni richiama turisti e visitatori da tutta la Sardegna e non solo.

Organizzata dalla Pro Loco di Uri, la manifestazione offrirà un programma ricco di eventi che spazieranno dall’enogastronomia alla cultura, passando per mostre, laboratori, spettacoli e musica dal vivo.

Il Laboratorio del Gusto, in programma sabato 8 marzo alle 17:00 nel Salone Parrocchiale della Chiesa Nostra Signora di Paulis, sarà uno degli appuntamenti più attesi. L’evento, intitolato "Cronaca di un Carciofo Spinoso Sardo", vedrà la moderazione del professor Giovanni Antonio Farris dell’Accademia Sarda del Lievito Madre e la partecipazione di esperti del settore agroalimentare. Seguirà una dimostrazione culinaria a cura dello chef Fausto Tavera, che presenterà il piatto "Scrigno Aureo del Coros", un omaggio alla tradizione con un tocco di innovazione. Il Coro di Uri accompagnerà la serata con un intermezzo musicale.

Le esposizioni artistiche e culturali saranno visitabili sia sabato che domenica dalle 10:30 alle 19:30. Tra queste, la mostra fotografica "Identidade" di Lina Sequenza, l’esposizione "Su Cosinzu Antigu", curata da Rita Achenza, e una selezione di paramenti sacri organizzata dalla Confraternita di Santa Croce. Il suggestivo lavatoio ospiterà la mostra "Le Perle del Coros".

Domenica 9 marzo sarà la giornata clou della sagra, con una serie di attività che animeranno il centro storico di Uri. Alle 10:30 partirà un tour guidato tra le bellezze del borgo, arricchito da una degustazione di vini in un’antica cantina. Alle 12:00 si apriranno gli stand enogastronomici, mentre alle 12:30 la Piazza della Repubblica ospiterà il concerto delle band The 90’s Hits e Hangover. Nel pomeriggio, alle 14:30, partirà un secondo tour guidato e alle 17:00 le vie del paese si riempiranno delle sonorità della Uglienga Street Band, che offrirà uno spettacolo musicale itinerante.

Uno degli aspetti più attesi della sagra sarà senza dubbio il menù dedicato al carciofo, con piatti tipici preparati da diverse realtà gastronomiche locali. La Pro Loco di Uri proporrà lasagne ai carciofi, ravioli di ricotta, carciofi e purpuzza, agnello con carciofi e patate e seppie in umido con carciofi. La Pro Loco di Banari porterà in tavola la fregola con carciofi e purpuzza, mentre la Ristopescheria Itticomania di Alghero delizierà i visitatori con un fritto misto accompagnato da carciofi in pastella. A chiudere in dolcezza ci penserà il Pastificio Andarinos di Usini, con seadas e frittelle.

"La Sagra del Carciofo rappresenta molto più di una semplice festa. È un’occasione per riscoprire la nostra identità culturale, valorizzare i prodotti locali e condividere momenti di convivialità" afferma Antonietta Capozzoli, presidente della Pro Loco di Uri.

Un weekend all’insegna del gusto, della tradizione e della scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Sardegna, con il Carciofo Spinoso DOP a fare da protagonista assoluto.