Cagliari ospita il seminario “Per una scuola gentile fondata sul benessere”

All’organizzazione hanno partecipato anche il Patto Educativo di Comunità di Pirri e l’ABC Italia – Associazione Bambini Cerebrolesi, con il patrocinio del Comune di Cagliari, della Municipalità di Pirri e della Rete Nazionale Senza Zaino, una realtà che promuove modelli educativi basati sulla comunità e sulla partecipazione. L’evento rappresenta un momento di confronto tra esperti del settore e istituzioni per definire nuove strategie educative, capaci di rispondere alla crescente complessità del mondo attuale attraverso un’educazione fondata sulla cura e sul benessere degli studenti. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione Ilaria Portas, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cagliari Giulia Andreozzi, della Presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca, del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna Francesco Feliziani e del Rettore del Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di Novara Nicola Fonzo, i lavori saranno coordinati dal dirigente scolastico Valentino Pusceddu. Il primo intervento sarà affidato al professor Dario Ianes, ordinario di Pedagogia dell’inclusione alla Libera Università di Bolzano e co-fondatore del Centro Studi Erickson, che analizzerà il tema dell’inclusione scolastica e delle possibili evoluzioni del sistema educativo. A seguire, Alessandra Scalas, docente dell’Istituto Comprensivo Pirri 1-2 e ideatrice del progetto “Aule Benessere”, presenterà un modello di apprendimento sensoriale volto a migliorare la qualità della didattica attraverso un ambiente studiato per il benessere psicofisico degli studenti.





Dopo una breve pausa, l’evento proseguirà con l’intervento della professoressa Daniela Lucangeli, ordinaria di Psicologia dell’Educazione presso l’Università di Padova e presidente dell’Accademia Mondiale delle Scienze Learning Disabilities, che proporrà nuove prospettive educative per una scuola più vicina ai bisogni reali degli studenti. Francesca Palmas, responsabile Scuola e Centro Studi ABC Italia, si soffermerà sulla costruzione di una scuola inclusiva attraverso percorsi di corresponsabilità educativa. L’evento si concluderà con l’intervento della professoressa Roberta Fadda, associata di Psicologia dello Sviluppo all’Università di Cagliari, che illustrerà l’importanza del benessere scolastico come strumento per affrontare le sfide del futuro. L’iniziativa si inserisce in un quadro di rinnovamento dell’approccio educativo, ponendo le basi per un’educazione centrata sul benessere degli studenti e sul valore della comunità scolastica come spazio di crescita non solo accademica, ma anche personale e sociale.

CAGLIARI – Un nuovo approccio alla scuola come luogo di benessere e inclusione sarà al centro dell’evento formativo “Per una Scuola gentile fondata sul Benessere”, in programma domani 3 marzo 2025 presso l’Auditorium Tiscali di Cagliari. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Comprensivo Pirri 1-2 in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia dell’Università di Cagliari, sarà rivolta a dirigenti scolastici, docenti, educatori, amministratori e famiglie. L’evento si terrà in presenza, con la possibilità di seguirlo in live streaming previa registrazione sulla piattaforma Prossimamente. Agli iscritti verranno consegnati gli atti del convegno.