Borgate di Alghero: una svolta possibile

Dopo anni di promesse mancate e immobilismo, le borgate di Alghero potrebbero finalmente assistere a un cambiamento concreto. Venerdì sera, a Guardia Grande, il clima era diverso: per la prima volta dopo decenni, la politica ha mostrato la volontà di arrivare a risultati tangibili per una parte del territorio dimenticata da troppo tempo.

Alla riunione erano presenti il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, rappresentanti dell'Assessorato regionale al Demanio e la squadra comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto e dall'assessore all'Urbanistica Roberto Corbia. L'impressione è che, questa volta, l'impegno sia reale e che ci sia la determinazione necessaria per attuare un piano di rilancio.

Le borgate di Alghero hanno vissuto anni di spopolamento e trascuratezza amministrativa. "Arriviamo da anni di immobilismo mortificante", denunciano i comitati di borgata. "Abbiamo dovuto fronteggiare il menefreghismo delle passate amministrazioni, fino a chiedere l'istituzione di un nuovo Comune, quello di Porto Conte, per riottenere la nostra dignità". A questo si aggiunge la questione del bando regionale per la rifunzionalizzazione delle ex scuole delle borgate, inizialmente vinto e poi sottratto da decisioni politiche ritenute ingiuste.

Ora, però, i rappresentanti delle borgate vogliono credere che sia davvero giunto il momento del cambiamento. "Dopo tanta sofferenza è il tempo del rinnovamento, è giusto che tocchi a noi. Un territorio meraviglioso come il nostro deve tornare a vivere", affermano.

La promessa è chiara: vigilare e collaborare con la politica affinché gli impegni assunti vengano mantenuti, nell'interesse della comunità e delle generazioni future.

Firmatari del comunicato: