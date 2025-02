Cronaca Cagliari: via Mandrolisai buio e degrado

Via Mandrolisai, nel cuore di Cagliari, è immersa in un pericoloso degrado. La mancanza di illuminazione lungo la strada è diventata una questione di sicurezza pubblica. Un residente denuncia che la sua famiglia ha paura a muoversi nella zona, soprattutto di sera. I suoi figli hanno paura di andare in palestra a causa del buio pesto che li circonda. La situazione è talmente critica che l'uomo teme che possano essere investiti da un'auto in qualsiasi momento. Il problema non riguarda solo l'illuminazione, ma anche il traffico. Diverse segnalazioni parlano di macchine che sfrecciano a velocità pericolose in una zona densamente abitata dove passeggiano anche bambini e anziani. Per migliorare la situazione, sarebbe necessario installare strisce pedonali e dossi per rallentare il traffico. È fondamentale che le autorità competenti intervengano rapidamente per ripristinare l'illuminazione pubblica in Via Mandrolisai e garantire la sicurezza dei cittadini.Facciamo appello alle istituzioni affinché prendano in carico questa problematica e garantiscano interventi risolutivi nel più breve tempo possibile. Inoltre, si raccomanda ai residenti di fare attenzione quando si muovono in zona, specialmente di sera, e di segnalare alle autorità eventuali attività sospette.