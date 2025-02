Onifai, auto travolge un cinghiale e si ribalta sulla Statale 129

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l’uomo era già fuori dall’abitacolo. Ferito, ma cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro hanno messo in sicurezza l’area, rimuovendo i detriti e ripristinando la circolazione. L’auto, ormai irriconoscibile, è stata recuperata poco dopo. Nessuno spazio per interpretazioni: l’impatto con un cinghiale lanciato sulla carreggiata è una lotteria senza vincitori.

ONIFAI – Un attimo, un impatto devastante, e l’auto si ribalta sulla Statale 129. È accaduto nella serata di venerdì, quando un cinghiale ha attraversato improvvisamente la carreggiata nel tratto che collega Nuoro a Orosei, all’altezza di Onifai. L’automobilista, colto di sorpresa, non ha potuto evitare l’animale: la collisione è stata violenta e il veicolo, fuori controllo, si è rovesciato.