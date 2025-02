Ospedale Marino di Alghero: un passo indietro per la sanità sarda?

La sanità sarda è di nuovo al centro del dibattito politico, e questa volta l’allarme riguarda il Presidio Ospedaliero "Regina Margherita", meglio noto come Ospedale Marino di Alghero. Il Consiglio Regionale sta discutendo una riforma che prevede il passaggio della gestione dalla AOU di Sassari all’ASL 1, una mossa che, secondo molti, rischia di compromettere la qualità dei servizi sanitari e la continuità delle cure.

Non usa mezzi termini il presidente della Commissione Consiliare alla Sanità, Christian Mulas: "Il passaggio rappresenta una scelta politica miope e priva di prospettiva. Si rischia di smantellare un servizio efficiente, costruito con anni di investimenti e sacrifici. Non possiamo permettere che la sanità pubblica venga gestita come una pedina da spostare a piacimento".

I numeri parlano chiaro. "Nel 2024 sono stati effettuati 885 interventi chirurgici, rispetto ai 226 del 2021. Il numero di protesi articolari è salito da 24 a 136", evidenzia Mulas. Risultati che, secondo il presidente, non sarebbero stati possibili senza la gestione attenta della AOU di Sassari e i relativi investimenti strutturali, inclusi quelli sul personale sanitario e anestesiologico.

L’Ospedale Marino ha da sempre una vocazione precisa: ortopedia, traumatologia e riabilitazione. La sua integrazione con il Dipartimento di Scienze Motorie, Neurologiche e Riabilitative della AOU di Sassari ha permesso di garantire standard elevati nelle cure e nella formazione delle nuove generazioni di professionisti sanitari. Spezzare questo legame sarebbe un colpo durissimo. "Separare l’Ospedale Marino dalla AOU significherebbe disgregare un sistema che funziona, mettendo in discussione anni di crescita e sviluppo", afferma Mulas.

Il presidente della Commissione Sanità propone un’alternativa: "La vera soluzione sarebbe rafforzare il sistema attuale e unificare i presidi di Ozieri e Alghero sotto la guida della AOU di Sassari. Questo garantirebbe un approccio più strutturato e una gestione efficiente, invece di disgregare ciò che già funziona".

Il dibattito continua, mentre restano le preoccupazioni sul futuro dell’Ospedale Marino. La riforma sarà davvero un miglioramento per la sanità sarda o si rivelerà l’ennesimo passo indietro? La risposta, come sempre, è nelle mani della politica.