Tertenia, operazione dei Carabinieri: tre denunce e un giovane segnalato per droga

Tre persone denunciate e un giovane segnalato alla Prefettura per possesso di droga. È il bilancio dei controlli condotti dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu, con il supporto del Nucleo Cinofili di Cagliari, nella mattinata del 25 febbraio.

Nel corso di un’attività di polizia giudiziaria, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 26enne, trovato in possesso di 90 grammi di marijuana, confezionata in un involucro di plastica e presumibilmente destinata allo spaccio.

Nel corso delle stesse operazioni, un 56enne è stato denunciato per impossessamento illecito di beni culturali e archeologici, in quanto trovato in possesso di reperti che, secondo una prima valutazione, risalirebbero all’età nuragica. Una 49enne dovrà invece rispondere di ricettazione e illecita detenzione di segni distintivi delle Forze di Polizia.

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno inoltre individuato un 21enne in possesso di 26,4 grammi di marijuana, destinata all’uso personale. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura per le sanzioni amministrative del caso.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto custodia negli uffici della Compagnia di Jerzu e resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che coordina le indagini. L’operazione rientra nell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti e ai reati contro il patrimonio, condotta dai Carabinieri nel territorio della provincia di Nuoro.