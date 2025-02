Alghero, incontro sulla continuità territoriale: il 10 marzo confronto in aeroporto con istituzioni e esperti

La continuità territoriale aerea della Sardegna sarà al centro dell’incontro-dibattito "Quale continuità territoriale per la Sardegna?", in programma lunedì 10 marzo alle ore 11 nella Sala Executive dell’Aeroporto di Alghero. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Maestrale, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del settore del trasporto aereo, in un momento cruciale per la mobilità dell’Isola.

Saranno presenti l’Assessora Regionale dei Trasporti Barbara Manca, impegnata nella definizione del nuovo bando sulla continuità territoriale, il Presidente nazionale di Assaeroporti Carlo Borgomeo, il Presidente della FASI (Federazione delle Associazioni degli Emigrati Sardi) Bastianino Mossa, il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. Ad aprire l’incontro con un saluto istituzionale sarà il General Manager della Sogeaal Fabio Gallo, mentre il dibattito sarà coordinato da Mario Bruno, socio fondatore dell’Associazione Maestrale.

Il confronto arriva in un momento chiave per il futuro del trasporto aereo sardo. Entro aprile 2025 dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la nuova continuità territoriale, mentre l’attuale regime scadrà ad ottobre. Tra i temi centrali del dibattito, la possibilità di introdurre una griglia tariffaria che mantenga prezzi agevolati per i residenti, riducendo al contempo i costi grazie agli aiuti sociali. Saranno inoltre discusse eventuali misure per i sardi non residenti, in particolare per studenti e lavoratori con vincoli familiari in Sardegna, che potrebbero beneficiare di agevolazioni sui voli da e per l’Isola.

Si parlerà anche di rotte, frequenze, fasce orarie garantite, qualità degli aeromobili e del servizio, aspetti fondamentali per garantire un sistema di trasporto efficace e competitivo. La presenza dell’Assessora Barbara Manca è particolarmente rilevante, dato che il suo assessorato è impegnato nella preparazione del nuovo bando, mentre il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo offrirà una prospettiva nazionale sulla gestione del trasporto aereo. Il contributo del Presidente della FASI Bastianino Mossa sarà invece incentrato sulle richieste dei sardi emigrati, per i quali il diritto alla mobilità resta una questione cruciale.

L’incontro rientra tra le iniziative della scuola di formazione all’impegno sociale e politico "Progetto Città", patrocinata dal Comune di Alghero e co-finanziata dalla Fondazione di Sardegna. Il dibattito si preannuncia di grande interesse per il futuro della mobilità aerea dell’Isola e delle sue ripercussioni economiche e sociali.