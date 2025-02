Sardegna, meno incidenti ma troppi morti: la Regione investe 110 milioni sulla sicurezza stradale

Meno incidenti, ma un tasso di mortalità quasi doppio rispetto alla media nazionale. Il Rapporto 2024 dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, curato dall’assessorato dei Lavori pubblici in collaborazione con il Cirem dell’Università di Cagliari, mette in luce dati allarmanti sulla pericolosità delle strade sarde. Nonostante una riduzione degli incidenti, il numero delle vittime resta elevato, con una media del 3%, quasi il doppio del tasso nazionale.

Secondo il report, nel 2023 in Sardegna si sono verificati 3.391 incidenti, con 110 morti e 4.619 feriti. Le fasce orarie più critiche si concentrano nel periodo estivo, nei fine settimana e durante il giorno, mentre i soggetti più coinvolti sono uomini tra i 25 e i 59 anni. Le strade più pericolose risultano essere quelle provinciali, dove il numero di incidenti è significativamente più alto rispetto alle altre reti viarie.

Per affrontare il problema, la Regione ha deciso di intervenire con uno stanziamento di 110 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della rete stradale provinciale. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu, sottolineando l’importanza del monitoraggio costante: "È uno strumento che ho fortemente voluto. Il lavoro dell'Osservatorio ci permetterà di avere ogni anno una fotografia precisa dello stato della sicurezza delle nostre strade, con dati utili per l’elaborazione degli interventi".

Il problema, però, non si risolve solo con le infrastrutture. "Mettere in sicurezza le strade non è solo un fatto economico, ma anche di dignità", ha spiegato Gianfranco Fancello, responsabile tecnico-scientifico dell’Osservatorio, evidenziando che le principali cause degli incidenti restano l’alta velocità, il mancato rispetto delle norme e la scarsa attenzione alle regole di sicurezza. Per questo, oltre agli investimenti, serviranno più prevenzione e controlli mirati.

Alla presentazione del rapporto ha partecipato anche il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, confermando l’impegno del mondo accademico nel supportare l’elaborazione di strategie per ridurre l’incidentalità. Il lavoro dell’Osservatorio, oltre a fornire dati aggiornati, servirà a orientare le politiche regionali e a sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale.

L’obiettivo è chiaro: ridurre il numero di vittime sulle strade sarde e trasformare i dati in azioni concrete.