Ozieri, operazione antidroga: due arresti e una denuncia, sequestri di droga e munizioni

OZIERI – Due arresti in flagranza di reato, una denuncia e un ingente sequestro di droga e munizioni. È il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ozieri, supportati dai militari della locale Stazione, nella serata di martedì 25 febbraio. L’intervento, scattato dopo un’attenta attività di osservazione nella zona di Sa Bastia, ha portato alla scoperta di un appartamento adibito a laboratorio per la preparazione e il confezionamento di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti dai movimenti attorno all’abitazione, hanno deciso di intervenire, sorprendendo all’interno due uomini intenti a gestire un vero e proprio centro di produzione di droga. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti un fornello per la cottura delle sostanze, pentole con tracce di stupefacente, contenitori con sostanze biancastre in polvere e cristalli di natura ancora da determinare. Il materiale è stato sequestrato e inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) di Cagliari per le analisi chimiche.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno trovato e posto sotto sequestro:

30 dosi termosaldate di cocaina ;

; quasi 200 grammi di marijuana ;

; quattro bilancini di precisione ;

; uno scanner per la ricerca di microspie ;

; un proiettile calibro 9x21 ;

; materiale per il confezionamento della droga.

L’abitazione era inoltre protetta da un sistema di videosorveglianza sempre attivo, con telecamere posizionate per monitorare eventuali ingressi delle Forze dell’Ordine.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Sassari.

Nel corso della stessa operazione, finalizzata anche al contrasto della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno fermato un automobilista, sottoponendolo al test speditivo per la rilevazione di droghe, recentemente introdotto dopo la modifica del Codice della Strada. L’uomo è risultato positivo alla cocaina: la sua patente è stata ritirata in via cautelare e il conducente è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medici. Se i risultati confermassero la positività al test preliminare, scatterebbero la sospensione della patente, il sequestro del veicolo e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza sulle strade. Per il principio di presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone coinvolte potrà essere accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.