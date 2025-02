Siapiccia, i Carabinieri in prima linea contro le truffe agli anziani

La sicurezza degli anziani al centro dell’azione dell’Arma. Oggi pomeriggio, alle ore 16:00, presso il Centro Sociale di Siapiccia, si terrà un incontro di sensibilizzazione e prevenzione contro le truffe agli anziani, organizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di tutela delle fasce più vulnerabili, vedrà la partecipazione del Comandante della Stazione Carabinieri di Villaurbana, impegnato da tempo nella difesa dei cittadini più esposti ai raggiri.

Le truffe ai danni degli anziani rappresentano un fenomeno in continua espansione, con tecniche sempre più sofisticate che mirano a sottrarre denaro e beni a chi è meno attrezzato per difendersi. Oltre al danno economico, questi episodi generano un forte impatto psicologico sulle vittime, spesso lasciando un senso di insicurezza e diffidenza che mina la serenità quotidiana.

L’incontro avrà un taglio pratico e informativo, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere ed evitare le principali tipologie di raggiro. Verranno illustrati casi reali, con dettagli sulle tecniche più utilizzate dai malintenzionati, e fornite indicazioni su come reagire di fronte a situazioni sospette.

I partecipanti riceveranno opuscoli informativi, con linee guida e consigli utili su come proteggersi dalle truffe più comuni, tra cui quelle telefoniche, i falsi addetti di enti pubblici e le frodi porta a porta. I Carabinieri risponderanno anche alle domande del pubblico, rafforzando il messaggio che la prima arma contro le truffe è l’informazione.

Le precedenti sessioni organizzate dall’Arma hanno registrato un’ampia partecipazione, dimostrando l’importanza di un contatto diretto con le comunità locali, soprattutto nelle aree più periferiche. L’iniziativa rientra in un più ampio programma di prevenzione, con incontri periodici dedicati ai cittadini, affinché nessuno resti solo di fronte a questi rischi.

L’invito è rivolto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e a chiunque voglia acquisire strumenti utili per proteggere sé stesso e i propri cari. La presenza dei Carabinieri in questi incontri non è solo un segnale di vicinanza istituzionale, ma un concreto supporto per chi, troppo spesso, si trova esposto a minacce invisibili ma insidiose.