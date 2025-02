Santissima Trinità, la Regione attiva il reparto detentivo: quattro posti letto per i detenuti

Cagliari, 26 febbraio 2025 – Dopo l’ennesimo episodio che ha visto coinvolti un detenuto e un agente di scorta, la Giunta regionale ha deliberato l’attivazione del reparto detentivo presso l’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, che sarà dotato di quattro posti letto.

Nel caso in cui non vi siano pazienti ricoverati, il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari verranno assegnati temporaneamente ad altri reparti in base alle necessità del nosocomio.

Il reparto, pronto da oltre 15 anni ma mai entrato in funzione, era stato segnalato come uno spreco di denaro pubblico dalla garante regionale dei detenuti, Irene Testa, che lo aveva riportato all’attenzione delle istituzioni nel novembre scorso. L’attivazione rappresenta dunque un intervento atteso da tempo, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente delle emergenze sanitarie riguardanti la popolazione carceraria.