Cagliari, il Corpo Forestale soccorre una volpe intrappolata a Sa Illetta

Una volpe in difficoltà è stata salvata dagli agenti della Stazione Forestale di Cagliari durante un’attività di controllo del territorio nelle aree naturali. L’animale era rimasto intrappolato in una cavità del terreno nella zona di Sa Illetta, sulle sponde dello stagno di Santa Gilla.

La volpe, appartenente alla sottospecie endemica della Sardegna (Vulpes vulpes ichnusae), si distingue per la sua taglia ridotta rispetto alla volpe rossa europea. Una volta recuperata, è stata trasportata al Centro Recupero Fauna Selvatica di Monastir, gestito dall’Agenzia Forestas, dove i veterinari hanno riscontrato lesioni agli arti inferiori.

L’intervento rientra nelle attività del Corpo Forestale per la tutela della fauna selvatica, particolarmente importante in un’area come lo stagno di Santa Gilla, habitat di numerose specie protette. La volpe riceverà ora le cure necessarie con l’obiettivo di un futuro reinserimento in natura.