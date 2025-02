Cagliari, sequestro di reti abusive e 120 kg di pesce non idoneo al consumo

Un'operazione congiunta del Corpo Forestale della Regione Sardegna, con il reparto terrestre e la Base Navale di Cagliari, ha portato al sequestro di 100 metri di rete illegale e al recupero di oltre 120 kg di pesce nel canale di Terramaini-Mammarranca, noto per le sue acque fortemente inquinate. Il pescato, prevalentemente muggini, è risultato non idoneo al consumo umano ed è stato successivamente distrutto, scongiurando il rischio che venisse immesso illegalmente nel mercato alimentare.

L'operazione, mirata al contrasto del bracconaggio ittico, ha avuto anche una valenza sanitaria. Le acque del canale di Terramaini-Mammarranca presentano infatti un’elevata concentrazione di sostanza organica, incompatibile con gli standard igienico-sanitari per il consumo umano. La presenza di pescatori di frodo in quell’area è una problematica nota, con il pericolo che il pesce contaminato venga venduto senza alcuna tracciabilità, esponendo i consumatori a gravi rischi per la salute.

L’intervento del Corpo Forestale si inserisce in un’attività di controllo e repressione del bracconaggio, volta a tutelare non solo la salute pubblica, ma anche la legalità nel settore ittico. La pesca illegale, oltre a rappresentare una minaccia per la sicurezza alimentare, danneggia gli operatori onesti che rispettano le normative e garantiscono la qualità del pescato attraverso filiere certificate.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili dell’attività illecita, mentre i controlli nella zona continueranno con particolare attenzione ai punti critici di raccolta e smercio del pesce.