Sennori si prepara al Carnevale: giochi, maschere e tradizione per una festa all'insegna della convivialità

Il Carnevale Sennorese 2025 prende il via giovedì 27 febbraio, con un evento dedicato a bambini e famiglie. L’appuntamento è fissato per le 16.30 al Centro polisportivo Romangia, accanto all’Istituto Comprensivo, dove i più piccoli potranno immergersi in un’atmosfera di festa tra giochi, animazione, musica e gonfiabili.

L’iniziativa, che coniuga la tradizione con l’entusiasmo delle nuove generazioni, si ispira alle antiche celebrazioni popolari, quando i bambini partecipavano ai riti carnevaleschi con travestimenti improvvisati e giochi di strada. Oggi, le maschere spaziano dalle figure mitologiche sarde agli eroi del folklore e della fantasia, trasformando il Carnevale in un momento di creatività e aggregazione.

A chiudere la giornata, una frittellata e un rinfresco, un omaggio alla gastronomia locale che affonda le radici nella tradizione sarda. Le frittelle, simbolo del Carnevale, verranno preparate secondo ricette tramandate nel tempo, ricreando l’atmosfera delle antiche festività rurali, quando la comunità si riuniva per condividere cibo e allegria.

Il Carnevale Sennorese proseguirà con due grandi eventi: sabato 1 marzo e martedì grasso 4 marzo, con la tradizionale sfilata di carri allegorici e figuranti che attraverserà le principali vie del paese, tra cui via Roma. Tra i gruppi partecipanti, spiccano la Butterfly Parade, la parata dei bambini con le mascotte della Walt Disney, e le esibizioni della Marching Band Berchidda, degli Sbandieratori San Guantino Iglesias e delle Majorette “Tonino Spanu” di Olbia.

Una manifestazione che, ancora una volta, celebra il Carnevale come momento di incontro e condivisione, unendo il fascino della tradizione al coinvolgimento delle nuove generazioni.