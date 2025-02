Sanità ad Alghero, la Commissione chiede interventi urgenti: pediatria, cardiologia e invecchiamento al centro del dibattito

La situazione dei servizi sanitari ad Alghero è sempre più critica. È quanto emerge dalla relazione presentata alla Commissione Consiliare alla Sanità, che accende i riflettori su tre problematiche fondamentali: la carenza di pediatri e la necessità di riaprire il punto nascita, le difficoltà nel reparto di cardiologia e l’invecchiamento progressivo della popolazione, aggravato dalla denatalità. Il quadro delineato richiede interventi immediati per evitare un ulteriore deterioramento dell’assistenza sanitaria nella città.

Il primo nodo riguarda il servizio di pediatria, attivo solo H12 nei giorni feriali. Questo obbliga molte famiglie a recarsi a Sassari anche per visite di routine, con notevoli disagi per i piccoli pazienti e un sovraccarico per il sistema sanitario della provincia. La Commissione chiede con forza l’assegnazione di pediatri a tempo pieno per coprire il servizio H24, compresi i festivi, sottolineando che questa è la condizione imprescindibile per la riapertura del punto nascita, chiuso a novembre 2023 per lavori di ristrutturazione. Nonostante le rassicurazioni della ASL di Sassari sulla riapertura entro aprile 2024, a quasi due anni di distanza nulla è cambiato.

Anche il reparto di cardiologia vive una situazione di emergenza. Dal 17 luglio 2023, la carenza di specialisti ha reso impossibile garantire l’assistenza H24, riducendo il servizio a sole 12 ore giornaliere e lasciando scoperti i turni festivi. Una criticità che impatta direttamente sulle emergenze cardiologiche al pronto soccorso e sulla gestione dei pazienti ricoverati. La richiesta è chiara: servono nuove assunzioni per ripristinare il servizio continuo, garantendo un’assistenza adeguata a una patologia che rappresenta una delle principali cause di ricovero e decesso nella popolazione anziana.

Proprio il cambiamento demografico è un altro tema che impone una riflessione seria. Nel 2024, ad Alghero si sono registrate appena 168 nascite a fronte di oltre 500 decessi. Se il trend continuerà, entro il 2043 la popolazione della città calerà del 9%, con un’incidenza degli over 65 che supererà il 40% del totale. Questo scenario impone una revisione dei servizi socio-sanitari, con un rafforzamento delle strutture assistenziali per anziani e delle cure domiciliari, pena un aggravamento della qualità della vita per una fascia di popolazione sempre più ampia.

La Commissione Sanitaria chiede un impegno concreto e immediato, con tre obiettivi prioritari: potenziare la pediatria e riaprire il punto nascita, garantire la cardiologia H24 e programmare nuovi servizi per l’invecchiamento e la denatalità. Il rischio, senza interventi urgenti, è quello di una sanità sempre più fragile e incapace di rispondere alle necessità del territorio.