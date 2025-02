Al Poetto spunta una star: la nutria si gode il bagno sotto i flash

Ma la nutria, da vera diva, non si è lasciata intimidire dal pubblico adorante. Con la nonchalance di chi sa il fatto suo, si è immersa tra le onde con uno stile da nuotatrice provetta, ignorando gli sguardi curiosi e i commenti entusiasti. Una volta terminato il suo momento di gloria tra i flutti, ha pensato bene di concedersi un po’ di relax sulla sabbia, godendosi il sole come una turista qualsiasi. L’episodio non è passato inosservato sui social, dove il roditore anfibio ha guadagnato il titolo di “reginetta del Poetto”, con meme e commenti ironici sulla sua disinvoltura. Tra chi suggerisce di candidarla a mascotte della spiaggia e chi la immagina come testimonial della balneazione fuori stagione, la nutria sembra aver conquistato il cuore del web.





Forse avrà voluto approfittare del mare piatto e del silenzio di febbraio, prima che la spiaggia torni a riempirsi di bagnanti e lettini. O magari, chissà, era semplicemente in cerca di un po’ di refrigerio e di notorietà. Quel che è certo è che, per un giorno, ha rubato la scena a tutti.

Scene da tappeto rosso, ma senza Oscar: al Poetto, l’inaspettata protagonista di giornata è stata una nutria, che ha deciso di regalarsi un bagno fuori stagione, trasformando il litorale in una passerella degna di Hollywood. Mentre i pochi passanti approfittavano della calma mattutina per una passeggiata, l’animale si è avvicinato all’acqua con la disinvoltura di chi sa di essere il centro dell’attenzione. E infatti, appena messa zampa sulla battigia, è partita la raffica di scatti e video: smartphone al cielo, flash puntati, come se sulla sabbia ci fosse una celebrità in incognito.