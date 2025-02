Abusi sessuali sulla nipote 13enne per oltre un anno: da 12 a 7 anni, la Corte d’Appello dimezza la pena al 37enne

I fatti risalgono al 2019, quando l’uomo, secondo l’accusa, avrebbe abusato della nipote per oltre un anno, costringendola a rapporti sessuali completi. La giovane, dopo un lungo silenzio, aveva trovato il coraggio di confidarsi con alcune amiche e con la madre, che aveva poi sporto denuncia ai carabinieri.





Le indagini avevano portato all’arresto del 37enne. In primo grado, il Tribunale di Sassari lo aveva condannato a 12 anni, ma la difesa, rappresentata dagli avvocati Marco Palmieri e Giuseppina Chiscuzzu, ha ottenuto in appello una significativa riduzione della pena. I legali, che in udienza avevano chiesto l’assoluzione, hanno già annunciato l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione, in attesa delle motivazioni della sentenza. La famiglia della vittima, assistita dall’avvocata Viviana Bruno, si è costituita parte civile nel processo.

Pena ridotta in appello per un 37enne della provincia di Sassari, condannato per abusi sessuali sulla nipote, all’epoca dei fatti tredicenne. La Corte d’appello di Sassari, presieduta dal giudice Salvatore Marinaro, ha emesso oggi la sentenza, abbassando la condanna dai 12 anni stabiliti in primo grado a 7 anni di reclusione.