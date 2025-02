Cagliari: Lungomare di Sant'Elia, una passeggiata a rischio

Non possiamo dimenticare che questi lampioni sono piuttosto pesanti, e la caduta di uno di essi potrebbe avere conseguenze drammatiche. Oltre alla manutenzione dei lampioni esistenti, sarebbe opportuno valutare l'installazione di ulteriori punti luce in alcune zone più buie del lungomare. Questo permetterebbe di godere appieno di questo spazio anche nelle ore serali. Facciamo appello alle istituzioni affinché prendano in carico questa problematica e garantiscano interventi risolutivi nel più breve tempo possibile. Le istituzioni hanno fatto sapere che interverranno a breve per risolvere il problema. Nell'attesa che le squadre di manutenzione completino i lavori, si raccomanda ai cittadini di evitare di passare sotto i lampioni, soprattutto in caso di vento forte.

Il nuovo lungomare di Sant'Elia sta diventando un luogo sempre più frequentato dai cagliaritani, soprattutto grazie al ponte Nervi che lo collega al resto della città. Ma questa maggiore affluenza sta mettendo in luce alcune criticità che necessitano interventi urgenti. Stiamo parlando dell'illuminazione pubblica lungo il lungomare. Ad oggi, diversi lampioni si trovano in condizioni di degrado o sono addirittura spenti, creando disagi e potenziali pericoli per i numerosi pedoni che passeggiano in zona. È fondamentale che le istituzioni competenti intervengano rapidamente per ripristinare l'illuminazione e garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano il lungomare.