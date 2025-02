Ludopatia, quali azioni per contrastarla?

A Stintino, il gruppo consiliare di opposizione solleva un’interrogazione su un fenomeno che rischia di minacciare la salute e il tessuto sociale del paese. Il capogruppo Angelo Schiaffino, insieme ai consiglieri Daniela Diana, Francesca Demontis e Giuseppe Gaetano Denegri, ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione agli uffici comunali per chiedere alla giunta quali iniziative intenda adottare per prevenire e contrastare il dilagare del gioco d’azzardo. L’argomento sarà discusso nel consiglio comunale convocato per il 28 febbraio alle ore 15.30.

"Qual è la posizione della giunta stintinese sulla ludopatia? Ritiene che il problema sia presente nella nostra località? Quali azioni concrete intende mettere in campo per prevenire un fenomeno che, se trascurato, potrebbe avere ripercussioni sulla nostra comunità?" Sono queste le domande che il gruppo di opposizione pone all’amministrazione comunale, sollecitandola a prendere posizione su una problematica che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti.

La ludopatia, termine che trae origine dal latino ludus (gioco) e dal greco pathos (sofferenza), descrive una dipendenza capace di annientare la volontà dell’individuo, compromettendo la stabilità economica e relazionale di intere famiglie. Un fenomeno alimentato dall’accessibilità delle piattaforme digitali, che hanno reso il gioco d’azzardo online un’abitudine quotidiana per molti, con conseguenze sociali devastanti.

"Il nostro obiettivo – afferma Schiaffino – è comprendere quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione di fronte a un fenomeno che, se non gestito con attenzione, rischia di compromettere la salute pubblica e la coesione sociale della nostra comunità". I dati parlano chiaro: il gioco d’azzardo online è una minaccia sempre più subdola, capace di generare situazioni di forte disagio psicologico, con ricadute pesanti sulla vita familiare, lavorativa e sociale.

"Diventa fondamentale – prosegue Schiaffino – rafforzare le attività di prevenzione e informazione, senza tralasciare il sostegno a chi potrebbe trovarsi in difficoltà". L’opposizione chiede che venga avviata un’analisi dettagliata del fenomeno nel territorio stintinese, con l’eventuale adozione di misure di controllo e una collaborazione più efficace tra istituzioni, associazioni e cittadini. "Solo così possiamo intervenire per tempo e garantire la tutela del benessere collettivo".

"Il contrasto alla ludopatia – conclude il capogruppo – non può limitarsi a buone intenzioni o dichiarazioni di principio. Serve un impegno concreto, una strategia chiara e un’azione condivisa che metta al centro la tutela delle persone e la salvaguardia del nostro territorio".

Oltre alla ludopatia, nel prossimo consiglio comunale verranno discusse anche altre interrogazioni presentate dall’opposizione, tra cui quelle sull’organizzazione degli eventi per il Natale 2024 e Capodanno 2025, sulla manutenzione delle passerelle della spiaggia della Pelosa e sugli interventi per il rilancio del campo da golf, strategico per la promozione turistica e sportiva del territorio.