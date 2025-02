No alle slot, sì ai libri: la campagna della Polizia locale contro la ludopatia a Sassari

Il termine ludopatia trae origine dal latino ludus, gioco, e dal greco pathos, sofferenza: l’unione di questi due concetti disegna perfettamente la realtà di chi sviluppa una dipendenza dal gioco d’azzardo. Una patologia silenziosa che divora il tempo, il denaro e la dignità, lasciando dietro di sé macerie umane e sociali. Nel 2023 i sardi hanno speso oltre 3,7 miliardi di euro in scommesse, slot machine, poker online e lotterie. Un dato impressionante che descrive la portata di un fenomeno ormai radicato, capace di travolgere le famiglie e di minare il tessuto economico della regione.

Per contrastare questa piaga sociale, il Comune di Sassari ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che coinvolge le attività del centro e dell’intera città. "Investi il tuo tempo in un libro e non nelle slot" è il messaggio della Polizia locale, che ha già ottenuto l’adesione di una ventina di locali pubblici. Sulle vetrine di questi esercizi comparirà una vetrofania con la scritta No slot, simbolo di una scelta etica precisa, e in alcuni bar sarà possibile trovare piccoli angoli di lettura con libri donati dal Comando di via Carlo Felice. L’obiettivo è creare spazi alternativi dove il tempo venga investito nella cultura e non nel vortice compulsivo del gioco d’azzardo.

La campagna è stata presentata dal sindaco Giuseppe Mascia e dal comandante Gianni Serra in un locale del centro storico, situato negli spazi dell’ex cinema Quattro Colonne, una delle attività che hanno scelto di rinunciare agli introiti delle slot machine per favorire un ambiente più sano e consapevole.

I numeri delineano un trend preoccupante. Secondo il report della Fondazione Isscon di Federconsumatori, la spesa per il gioco d’azzardo in Sardegna è cresciuta vertiginosamente, passando dai 2,1 miliardi di euro nel 2022 ai 3,7 miliardi del 2023. A Sassari la media pro capite annua è di 1.973 euro, una cifra che si avvicina sempre più alla spesa per gli alimenti.

In una campagna di tale portata, che abbraccia non solo il piano sociale ma anche quello culturale, sarebbe stato naturale attendersi la presenza dell’Assessore alla Cultura, Nicoletta Puggioni. Il suo coinvolgimento avrebbe potuto rappresentare un ulteriore segnale di attenzione verso un fenomeno che minaccia non solo l’economia familiare ma anche il senso di comunità e i valori identitari di un territorio. Il dibattito resta aperto: la cultura può e deve essere uno degli strumenti fondamentali per contrastare le devianze sociali, in un’epoca in cui la tentazione del gioco è a portata di click.

La battaglia contro la ludopatia non si ferma a una vetrofania, né si esaurisce in un gesto simbolico. È un percorso che richiede un impegno costante e strutturato, perché l’azzardo, in tutte le sue forme, è un avversario subdolo, capace di insinuarsi nei momenti di debolezza e trasformarsi in un buco nero economico ed esistenziale. Sassari ha deciso di combatterlo con la cultura, perché un buon libro può essere una via di fuga, ma anche una strada per ritrovare se stessi.