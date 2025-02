Alghero, grande partecipazione alla prima edizione del Carraixaili a Sant’Agusti’

Alghero – Largo Guillot si è trasformato in un’esplosione di colori e allegria per la prima edizione del Carraixaili a Sant’Agusti’, organizzato dal Centro Commerciale Naturale del quartiere con il supporto del Comitato Area Sant’Agostino e della Parrocchia del SS Nome di Gesù. L’evento ha segnato l’inizio del Carnevale 2025 ad Alghero, richiamando un gran numero di partecipanti tra residenti e visitatori.





Quello di sabato è stato un pomeriggio ricco di attrazioni. L’organizzazione eventi di Elena Ciccu ha curato un palinsesto variegato che ha visto alternarsi un DJ set, musica dal vivo e spettacoli come quello delle luci LED e il Brazil show con ballerine professioniste. Lo sparacoriandoli e i giochi gonfiabili hanno reso la giornata ancora più speciale per i più piccoli, mentre il pubblico ha potuto gustare le tradizionali frittelle e la classica favata, accompagnata da ottimo vino di produzione locale.





L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno del CCN Sant’Agostino e del Comitato Area Sant’Agostino. "Ringrazio davvero tutti, indistintamente. Sono fiera di essere alla guida di un Centro Commerciale Naturale così attivo. Facciamo del nostro meglio per ravvivare il quartiere, coinvolgendo gli abitanti e la risposta a ogni appuntamento è la dimostrazione che l’impegno è apprezzato e ripagato. Grazie dunque a chi collabora con noi: istituzioni, attività commerciali associate e volontari. Il quartiere e i suoi abitanti meritano di essere valorizzati", ha dichiarato Nichy Gesu, presidente del CCN Sant’Agostino.





Il CCN Sant’Agostino e il Comitato Area Sant’Agostino ringraziano per il supporto il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero e tutti gli esercizi commerciali che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Panettieri Riuniti Sas (Piera Peana) di via Rossini, La Bottega del Buongustaio di Luca Masia in via Manzoni, la Cantina Santa Maria La Palma, Sapori di Sardegna di Roberto Contini, i Supermercati Coop di via Marconi, la Panetteria Pasticceria Oggiano in via Sant’Agostino, la Pasticceria Dolcezze di Giovanni Cuccuru in via Cravellet, la Pizzeria Sant’Agostino – da Bastiano – in via Sant’Agostino, Geppetto in via Sant’Agostino e Suite Casa immobiliare di Gesu Nichy in via Manzoni.





Dopo il successo di questa prima edizione, l’obiettivo è rendere il Carraixaili un appuntamento fisso del Carnevale algherese, rafforzando il senso di comunità e partecipazione.