Alghero, Di Nolfo spinge sulle borgate della Nurra: "Gestione condivisa dei beni regionali"

Alghero, Martedì 25 Febbraio - Le borgate della Nurra tornano al centro del dibattito politico grazie all’iniziativa promossa dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo (Uniti per Todde). Il 28 febbraio, alle ore 18, nel salone di Guardia Grande, si terrà un incontro dedicato alla gestione condivisa dei beni regionali nell’agro algherese e nella Nurra. Un appuntamento che punta a coinvolgere le comunità locali per affrontare il tema della valorizzazione di un vasto patrimonio pubblico spesso lasciato in stato di abbandono.

L’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle borgate di Alghero, da Fertilia-Arenosu a Santa Maria La Palma, passando per Sa Segada-Tanca Farrà, Guardia Grande-Corea, fino a Baratz e Maristella. A inaugurare il dibattito saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, seguiti dalla moderazione di Anna Arca Sedda, Vicepresidente del Consiglio Comunale. Tra i relatori, oltre a Di Nolfo, interverranno Roberto Corbia, Assessore all’Urbanistica, Partecipazione e Immaginazione Civica del Comune di Alghero, e Francesco Spanedda, Assessore degli Enti Locali e Urbanistica della Regione Sardegna.

L’iniziativa si inserisce nel quadro di un impegno che Di Nolfo porta avanti da tempo per le borgate della Nurra. Già nel febbraio 2024, durante la campagna elettorale, il consigliere aveva sottolineato la necessità di ridare centralità a queste comunità. Un’attenzione dimostrata anche nel gennaio 2025 con la risoluzione della crisi idrica di Maristella, dove l’acqua è tornata potabile dopo sette mesi di disagi grazie ai solleciti di Di Nolfo presso gli enti competenti.

Ora, con l’incontro di Guardia Grande, il focus si sposta sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione Sardegna nell’agro algherese. La proposta politica di LAB PART&CO, laboratorio di partecipazione e conflitto, nasce dalla collaborazione tra Uniti per Todde e Alleanza Verdi-Sinistra, con l’obiettivo di aprire un confronto sul futuro di questi beni pubblici.

"È arrivato il momento di discutere sullo sviluppo del nostro territorio partendo dalle risorse esistenti, comprese quelle immobiliari, nell’agro e nella Nurra di Alghero", afferma Di Nolfo. Il consigliere regionale sottolinea l’urgenza di un percorso condiviso tra istituzioni e comunità locali per scongiurare il degrado e promuovere progetti di valorizzazione. "La Regione prima di tutto deve ascoltare e condividere un percorso con le comunità territoriali. Questo faremo venerdì a Guardia Grande", conclude.

L’appuntamento del 28 febbraio sarà un banco di prova per tradurre in azione concreta il dibattito sulla gestione dei beni regionali, con la sfida di trasformare le parole in un piano operativo chiaro e attuabile per le borgate della Nurra.