Scontro frontale con un camion: muore un motociclista sulla Statale 198 a Nurri

Tragedia sulla Statale 198, all’altezza del bivio per Nurri, dove nel primo pomeriggio un motociclista di 43 anni, Davide Camedda, ha perso la vita in un violento scontro frontale con un camion del latte. La vittima, originaria di Cabras, era un sottoufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio presso il poligono di Perdasdefogu.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15, per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, la moto e il mezzo pesante si sarebbero urtati frontalmente, con un impatto devastante. Il motociclista è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, morendo sul colpo.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, supportati anche dall’Elisoccorso, ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri della Compagnia di Isili hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Cabras e il mondo militare, dove Camedda era molto conosciuto. La sua vita si è spezzata su un tratto di strada già teatro di diversi incidenti, rilanciando ancora una volta il tema della sicurezza sulle arterie interne della Sardegna.