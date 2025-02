Tortolì e Girasole: arrestato un 55enne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio

Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio nei comuni di Tortolì e Girasole (NU), finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e di altri reati.

Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno identificato 27 persone, controllato 10 veicoli e sottoposto a verifica 3 esercizi commerciali.

Nel corso delle perquisizioni, un 55enne pregiudicato di Tortolì è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 10,4 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato due cartucce calibro 7,65 GFL e 41.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nel pomeriggio del 21 febbraio. A seguito del provvedimento del giudice, l’arrestato è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.