Truffe online in Ogliastra: due denunciati dai Carabinieri di Baunei e Villagrande Strisaili

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno identificato e denunciato in stato di libertà due persone residenti a Milano e Porto Torres, ritenute responsabili di due distinte truffe online ai danni di un 51enne di Triei e di un 31enne di Villagrande Strisaili.

Le indagini hanno preso avvio a seguito delle denunce presentate dalle vittime presso le Stazioni Carabinieri di Baunei e Villagrande Strisaili. Nel primo caso, il 51enne di Triei, interessato all’acquisto di un’autovettura pubblicizzata sulla piattaforma “Subito.it”, ha versato 800 euro al presunto venditore senza mai ricevere il mezzo.

Diversa, ma con lo stesso epilogo, la vicenda del 31enne di Villagrande Strisaili, il quale è stato contattato tramite le applicazioni di messaggistica Messenger e WhatsApp per la compravendita di pezzi di ricambio per autovetture. Dopo aver corrisposto una somma iniziale di 150 euro, il venditore, successivamente identificato in un 36enne residente a Porto Torres, ha ulteriormente richiesto un prestito di 130 euro, giustificandolo con problemi personali. Quando la vittima, insospettita dalle continue richieste di denaro, ha chiesto la restituzione delle somme versate fornendo il proprio IBAN, non ha più ricevuto alcun riscontro.

Gli approfondimenti condotti dai militari dell’Arma sulle utenze telefoniche e sulla documentazione bancaria hanno permesso di risalire ai conti correnti sui quali erano confluite le somme indebitamente percepite, risultati intestati ai soggetti denunciati.

L’intera attività investigativa è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria, che valuterà le responsabilità dei soggetti deferiti.