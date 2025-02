Manifestazione antifascista degli studenti a Cagliari

Denunciamo il clima di violenza che si fa sempre più imponente nelle nostre vie e di fronte alle scuole che frequentiamo; denunciamo intimidazioni, minacce e aggressioni fisiche che colpiscono senza freni chi si espone apertamente contro la presenza in città di organizzazioni apertamente fasciste che cercano di dimostrare con le mani la loro legittimità nella nostra città. Il corteo ha fatto sentire la sua voce, risuonando per le vie del centro cittadino, facendo sentire una speranza contro i soprusi di cui è stato vittima uno studente, per la sola “colpa” di aver coperto delle scritte irricevibili, visto che l’apologia del fascismo è tuttora un reato.

Al Grido di “ Fuori i fascisti dalle università” è partito un corteo antifascista, oggi sabato 22 febbraio 2025, da Via Sant’Alenixedda davanti al teatro Lirico, corteo composto perlopiù da studenti. Ecco il comunicato stampa di Atzioni antifascista de Casteddu, coordinamento antifascista cagliaritano. Sabato pomeriggio scenderemo nelle strade della nostra città e invitiamo a scendere con noi la cittadinanza e riflettere sul clima che in questi mesi si respira a Cagliari. Più di una settimana fa, i militanti della sede locale di Casapound e Blocco studentesco hanno aggredito in gruppo un compagno reo di aver coperto l’ennesima scritta fascista nei pressi di Piazza Galilei, gli stessi che hanno compiuto questa aggressione erano liberi nei giorni seguenti di poter volantinare di fronte alle nostre scuole e continuare con le loro attività indisturbati.