Turismo: Sardegna apprezzata dai tour operator serbi

“Destinazione Sardegna” si conferma protagonista alla 46ª Fiera del Turismo di Belgrado. Dopo la giornata inaugurale, sono iniziati gli incontri bilaterali volti a sviluppare il nuovo mercato dell’Est Europa.



«Alla Fiera del Turismo di Belgrado – ha detto l’assessore Franco Cuccureddu – ho avuto un colloquio col Ministro del Turismo della Serbia, Husein Memic, con cui abbiamo parlato a lungo della opportunità fornita dal nuovo volo operato da Air Serbia fra Belgrado e Alghero. Abbiamo concordato azioni reciproche di promozione delle rispettive destinazioni, Sardegna e Serbia, anche organizzando press trip ed educational tour.»



«La Serbia – ha sottolineato ancora Cuccureddu – è un Paese in grande crescita economica e l’apertura del nuovo collegamento diretto rappresenta una grande opportunità per la Sardegna di conquistare un nuovo mercato europeo nel quale non eravamo presenti.»

Il Padiglione Sardegna, unica Regione italiana presente alla manifestazione, ha suscitato notevole interesse presso la stampa serba e internazionale, oltre che tra i tour operator. Particolarmente apprezzati, nella conference hall, i materiali fotografici e i brevi video che illustrano l’ampia offerta turistica dell’Isola: mare, turismo attivo, escursionismo, enogastronomia, grandi eventi, cultura e archeologia.