Incendio in una palazzina a Giave: un ferito

Un incendio divampato ieri sera a Giave ha gravemente danneggiato una palazzina di due piani, provocando il ferimento di un uomo residente nell’edificio. L’allarme è scattato poco prima delle 21, quando un denso fumo ha iniziato a fuoriuscire dall’immobile.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, che hanno impiegato alcune ore per circoscrivere e spegnere le fiamme. L’uomo, che in quel momento si trovava all’interno, è stato tratto in salvo e affidato ai sanitari del 118, i quali lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.

L’incendio ha causato il crollo del tetto e seri danni strutturali, tanto che l’edificio è stato dichiarato inagibile. Le cause del rogo sono tuttora in fase di accertamento e sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri per avviare le indagini.