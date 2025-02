Sestu, diciassettenne travolto da un’auto pirata: l’investitore scappa

Incidente nel pomeriggio di martedì a Sestu, in via Montgolfier, all’incrocio con via Monserrato. Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un automobilista che, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga a tutta velocità. Il giovane ha riportato alcune escoriazioni e un grande spavento.

Secondo la testimonianza raccolta, il veicolo coinvolto sarebbe un SUV rosso, alla cui guida si trovava un uomo, con una donna al suo fianco. Dopo l’impatto, l’automobilista avrebbe rallentato solo per un istante, prima di ripartire senza una parola.

Nonostante l’assenza di testimoni diretti, la vicenda è stata denunciata alla Polizia locale, che ha avviato le indagini. Le telecamere di sorveglianza di un istituto bancario situato nelle vicinanze potrebbero aver ripreso l’incidente e fornire elementi utili all’identificazione del responsabile.

L’episodio ha sollevato rabbia e sconcerto, riaccendendo la questione della sicurezza stradale nel centro abitato. Troppi automobilisti continuano a circolare a velocità eccessiva o con disattenzione, aumentando il rischio di incidenti. Già in passato si sono verificati episodi simili, come l’investimento di una donna in via Roma lo scorso anno.

L’amministrazione comunale sta valutando l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in diverse strade per contrastare il problema dell’alta velocità. «Mando la mia solidarietà e vicinanza al ragazzo e alla famiglia e rinnovo un appello alla prudenza e al rispetto del codice della strada», ha dichiarato la sindaca Paola Secci.