Gli studenti dell’IPSAR di Alghero a lezione di analisi sensoriale per valorizzare i prodotti ittici locali

Ha preso il via il corso di Analisi Sensoriale all’IPSAR di Alghero, un percorso formativo realizzato in collaborazione con i ricercatori di Porto Conte Ricerche con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti teorici e pratici per il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti di acquacoltura.

L’analisi sensoriale è una disciplina scientifica che consente di valutare gli attributi organolettici di un prodotto attraverso i cinque sensi: vista, olfatto, tatto, gusto e udito. Attraverso un metodo rigoroso basato su parametri misurabili e competenze statistiche, i partecipanti acquisiranno la capacità di interpretare le risposte sensoriali, sviluppando un approccio critico e professionale nell’ambito dell’enogastronomia.

Il progetto coinvolge docenti di scienza dell’alimentazione, laboratorio di enogastronomia e matematica e si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle produzioni ittiche locali, tradizionalmente orientate all’ottenimento di prodotti di alta qualità. L’iniziativa è destinata agli studenti del quarto anno, indirizzo Cucina, che in futuro saranno chiamati a esaltare questi prodotti attraverso le proprie ricette e creazioni gastronomiche.

Il corso, articolato in incontri settimanali, si svolgerà dal 19 febbraio al 19 marzo nella sala "Dacrema" dell’IPSAR di Alghero, con orario dalle 8:30 alle 13:30. Un’opportunità formativa che punta a sensibilizzare i futuri professionisti della ristorazione sull’importanza di un approccio consapevole alla qualità delle materie prime, trasformando la conoscenza sensoriale in un valore aggiunto per la gastronomia locale.