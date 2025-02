Assemini, ritrovata una bomba antisommergibile nel magazzino del marito defunto

Assemini – Una scoperta inquietante ha interrotto la routine quotidiana di una donna residente in località Pardu Nou, ad Assemini. Mentre era impegnata a riordinare il magazzino del marito deceduto, si è imbattuta in un ordigno bellico.

Immediatamente ha allertato il 112, facendo scattare il protocollo di sicurezza. Sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e richiesto l’intervento degli artificieri, i quali hanno identificato la bomba come un ordigno antisommergibile di fabbricazione francese, calibro 100 mm, lungo 50 cm.

Secondo le prime valutazioni, l’ordigno non era attivo, ma conteneva un caricamento speciale a effetto fumogeno, il che ha reso necessaria la sua rimozione controllata e la bonifica dell’area. Le autorità competenti hanno già avviato le procedure per lo smaltimento in un luogo sicuro.

Nel frattempo, i Carabinieri di Assemini stanno conducendo accertamenti per risalire alla provenienza della bomba e chiarire come sia finita all’interno del magazzino.