Fondazione Alghero: programmazione, marketing e destagionalizzazione. Porcu: “Un percorso per valorizzare la città tutto l’anno”

Fabri Fibra si aggiunge al calendario degli eventi della Riviera del Corallo, affiancando nomi già annunciati come Brunori Sas, Cristiano De André – con la tappa del tour De André canta De André – e Alpha. La stagione dei concerti promette di essere ricca di appuntamenti, con ulteriori artisti di rilievo che saranno svelati non appena comunicheranno ufficialmente i rispettivi tour.

A tracciare il quadro della programmazione è il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, che, assieme ai membri del Cda Elisa Finetti e Roberto Fiori, sta lavorando per garantire un’offerta culturale e di spettacolo di alto livello.

“Il programma degli eventi si sta delineando grazie alla collaborazione con le numerose associazioni culturali e di spettacolo, e al supporto fondamentale dell'Assessore Regionale del Turismo Franco Cuccureddu”, afferma Porcu. “Stiamo investendo su manifestazioni che consentano di destagionalizzare, iniziando dal Carnevale”.

Per la prima volta, grazie alla partecipazione al Bando per il Carnevale, la Fondazione punta a ottenere 45.000 euro dalla Regione, parte dei quali saranno destinati a campagne di marketing a livello internazionale. “Abbiamo già avviato la promozione del Carnevale di Alghero nelle principali città della Sardegna”, prosegue Porcu, “e per la prima volta l’evento arriverà in Piazzale della Pace. Il nostro obiettivo è farlo diventare il più importante Carnevale per bambini in Sardegna, anche perché segue il calendario del Carnevale Ambrosiano”.

Un altro appuntamento centrale sarà la Settimana Santa, per la quale la Fondazione ha aderito a un bando dell’Assessorato Regionale al Turismo, con la possibilità di ricevere altri 45.000 euro. “Anche in questo caso, una quota sarà destinata al marketing, con una promozione mirata sui territori collegati con l'aeroporto di Alghero e per rafforzare il brand ‘Alghero tutto l’anno’”, spiega il presidente. “Vogliamo attrarre turismo non solo in estate, ma anche nei mesi invernali e primaverili”.

Accanto agli eventi culturali, Alghero si prepara ad ospitare appuntamenti sportivi di rilevanza internazionale. “A fine maggio la città sarà teatro della tappa italiana del World Triathlon Championship Series”, annuncia Porcu. “Sono attese circa 400 presenze tra atleti e addetti ai lavori, con i migliori specialisti al mondo che si sfideranno nel nostro straordinario scenario naturale”.

Parallelamente, la Fondazione e il Comune parteciperanno ai Bandi per Sant Joan e Grandi Eventi, che potrebbero garantire fino a 300.000 euro di finanziamenti regionali per manifestazioni mirate alla destagionalizzazione. “L’obiettivo è creare le condizioni affinché Alghero possa essere attrattiva non solo nei mesi estivi, ma anche a ottobre, novembre, febbraio e marzo”.

Novità assoluta di quest’anno sarà la produzione diretta di due eventi firmati dalla Fondazione: la Comedy Night, con artisti di Colorado e Zelig, e una serata dedicata ai bambini con il Musical Walt Disney, che sarà lanciata il giorno della sfilata di Carnevale.

Infine, un ruolo centrale sarà svolto dalle associazioni locali. “Abbiamo pubblicato un avviso rivolto alle realtà culturali e di spettacolo per contribuire alla costruzione di un calendario estivo di qualità, che valorizzi identità, cultura e intrattenimento”, conclude Porcu. “Stiamo costruendo un percorso che dia ad Alghero un respiro più ampio, valorizzandone le enormi potenzialità e trasformandola in un punto di riferimento anche oltre l’estate. Contiamo di raggiungere questo obiettivo con la collaborazione di tutti”.