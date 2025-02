Cyber Security e trasporti: ATP Sassari e Polizia di Stato siglano un protocollo per la sicurezza digitale

ATP SpA e Polizia di Stato hanno formalizzato un’alleanza strategica per rafforzare la sicurezza informatica e proteggere i dati sensibili dei cittadini. Il protocollo d’intesa, siglato nella sede di ATP Sassari, è il primo del genere nel Nord Sardegna e rappresenta un passo cruciale nella prevenzione di attacchi cibernetici che potrebbero compromettere la mobilità urbana e l’efficienza del servizio di trasporto pubblico.

All’incontro hanno preso parte il Questore della Provincia di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, il Presidente di ATP Paolo Depperu e il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sardegna, Francesco Greco. L’accordo prevede una collaborazione attiva tra ATP e la Polizia Postale, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture digitali critiche dell’azienda.

Il tema della sicurezza informatica è di primaria importanza per un’azienda di trasporto pubblico, che gestisce dati anagrafici, bancari e transazionali di migliaia di utenti. Una violazione dei sistemi potrebbe causare non solo furti di dati e frodi informatiche, ma anche la paralisi dell’intero servizio di trasporto, con conseguenze significative per la cittadinanza. "Nel velocissimo mondo virtuale, la protezione dei dati è una priorità nella difesa del sistema di sicurezza. Comportamenti consapevoli e monitoraggi adeguati sono fondamentali per tutelare sia i cittadini che le aziende pubbliche", ha dichiarato il Questore Mastrapasqua.

Uno degli aspetti chiave dell’accordo riguarda la formazione del personale ATP. Gli operatori verranno sensibilizzati sui rischi legati alla sicurezza informatica e formati su buone pratiche per prevenire attacchi digitali, mentre i responsabili ICT seguiranno corsi di aggiornamento sulle strategie di protezione delle reti e gestione delle minacce cyber.

“Nei mesi scorsi ATP è stata oggetto di un attacco informatico”, ha rivelato il Presidente Depperu. “Fortunatamente, grazie a un intervento immediato, non ci sono stati danni al servizio né alla sicurezza dei dati. Questa esperienza ci ha però confermato quanto sia essenziale rafforzare le difese digitali. Con la Polizia Postale lavoreremo per implementare le migliori strategie di prevenzione e protezione”.

La cooperazione tra ATP e le forze di sicurezza informatica si inserisce in un quadro più ampio di strategie nazionali per la tutela delle infrastrutture critiche. Il Dirigente del COSC Sardegna, Francesco Greco, ha sottolineato l’importanza dell’intesa: "Il cybercrime è una minaccia in continua evoluzione. Questo protocollo consente un lavoro congiunto tra istituzioni pubbliche e aziende private per identificare vulnerabilità e attuare soluzioni tempestive. È un modello di sicurezza che rafforza la resilienza del sistema digitale".

Grazie a questa collaborazione, ATP Sassari potrà garantire una maggiore sicurezza per i propri utenti, proteggendo dati e servizi da minacce cibernetiche e garantendo un trasporto pubblico sempre più sicuro ed efficiente.