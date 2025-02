Cagliari, viola il divieto di allontanamento e si barrica in casa dei genitori: arrestato 33enne

Notte di tensione a Cagliari, nel quartiere di Sant’Avendrace, dove un uomo di 33 anni, senza fissa dimora, ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e si è barricato all'interno dell’abitazione dei genitori. L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Pirri ha evitato conseguenze peggiori, portando all’arresto dell’uomo senza che nessuno rimanesse ferito.

A lanciare l’allarme è stata la sorella del 33enne: secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe convinto la nipote ad aprirgli la porta, per poi entrare e chiudersi in una delle stanze. Il gesto ha fatto scattare l’intervento immediato dei militari, che hanno dato il via a una trattativa per convincerlo ad arrendersi. I militari della stazione di Pirri sono riusciti a negoziare con l'uomo, convincendolo ad arrendersi senza che nessuno riportasse ferite.

Il 33enne è stato arrestato per la violazione del divieto di allontanamento e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il caso riaccende l’attenzione sulla necessità di vigilare con fermezza sul rispetto delle misure di protezione e prevenire situazioni che possano degenerare in episodi di violenza domestica o minaccia all’incolumità familiare.