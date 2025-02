Carabinieri di Oristano: presidio di legalità e custodi della consapevolezza. Incontro informativo contro le truffe presso l’UNITRE

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano, in sinergia con l’Università della Terza Età APS UNITRE, organizza un incontro formativo dedicato alla prevenzione delle truffe, un fenomeno insidioso che trova terreno fertile soprattutto tra i soggetti più vulnerabili della società.

L’appuntamento è fissato per lunedì 17 febbraio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso la sede di Piazza L. Pintus, ex Foro Boario, e sarà aperto a tutti i cittadini interessati.

L’iniziativa si configura come un vero e proprio presidio culturale di legalità, in cui l’Arma dei Carabinieri riafferma la sua funzione storica di custode della sicurezza pubblica, non solo attraverso il contrasto diretto ai reati, ma anche mediante la formazione della coscienza civica.

Il termine Carabiniere, il cui etimo affonda nel francese carabinier—soldato armato di carabina, ossia fucile leggero—non identifica soltanto un tutore dell’ordine, ma racchiude in sé un’idea più profonda di sentinella della legalità, di presenza vigile e operativa, che agisce con disciplina, fermezza e discernimento. Sin dalla sua istituzione nel 1814, l’Arma ha incarnato un modello di forza morale e giuridica, impegnata non solo nella repressione della criminalità, ma anche nella protezione preventiva della cittadinanza, con particolare attenzione ai più fragili.

Il fenomeno delle truffe, specie quelle perpetrate a danno di anziani e persone sole, si basa su un meccanismo psicologico che fa leva sulla fiducia, sulla fragilità e spesso sulla mancata conoscenza delle strategie di raggiro adottate dai malintenzionati.

Per questo motivo, l’incontro si pone l’obiettivo di istruire la popolazione sulle modalità più comuni di inganno, che spaziano dalle falsificazioni telefoniche ai raggiri porta a porta, fino alle sempre più sofisticate frodi digitali.

I Carabinieri, con la consueta autorevolezza e preparazione, offriranno strumenti pratici per identificare i segnali d’allarme, evitare di cadere in trappole e, soprattutto, agire tempestivamente in caso di sospetto tentativo di truffa. La prevenzione, infatti, non può limitarsi all’imposizione di regole astratte, ma deve tradursi in conoscenza operativa, in un sapere che diventi protezione attiva.

L’evento presso l’UNITRE si inserisce in un quadro più ampio di prossimità istituzionale, riaffermando il concetto per cui la sicurezza non è solo un fatto repressivo, ma una costruzione sociale, un’architettura di legalità che si erige attraverso l’educazione e la responsabilizzazione collettiva. In un’epoca in cui la criminalità si evolve con rapidità, solo un’azione congiunta tra autorità e cittadini può costituire un argine efficace.

Il Carabiniere, dunque, è presidio nel senso più profondo del termine, non semplice garante dell’ordine pubblico, ma punto fermo di legalità che impedisce il dilagare dell’inganno e della prevaricazione. Con disciplina e integrità, tutela non solo l’incolumità materiale dei cittadini, ma anche la loro dignità e libertà individuale.