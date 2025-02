Peschereccio d’altura sanzionato a Golfo Aranci: sequestrati 157 kg di pescato non registrato

Le acque turbolente del fine settimana hanno portato un peschereccio d’altura a cercare riparo nel porto di Golfo Aranci, ma l’approdo si è trasformato in una sanzione amministrativa di rilievo. A bordo dell’imbarcazione sono stati trovati 157 kg di prodotti ittici pregiati, in particolare gambero rosso e gambero viola, privi della registrazione obbligatoria nel logbook elettronico, come previsto dalla normativa europea e nazionale.

L’ispezione è stata condotta dal personale del 15° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Olbia – Guardia Costiera, che ha riscontrato irregolarità non solo nella mancata compilazione del registro elettronico, ma anche nell’omessa annotazione del registro dell’abbattitore, fondamentale per il monitoraggio del prodotto congelato. Per queste violazioni, il Comandante è stato sanzionato per un totale di 4.000 euro.

Oltre alla sanzione pecuniaria, sono stati imposti tre punti sulla licenza di pesca e tre punti al Comandante, misura accessoria prevista per le infrazioni amministrative in ambito ittico.

Il pescato sequestrato è stato sottoposto al controllo dei veterinari dell’ASL di Olbia, incaricati di verificarne lo stato di conservazione e la commestibilità. La destinazione finale dei prodotti ittici sarà determinata in base agli esiti delle verifiche sanitarie.

L’operazione della Guardia Costiera si inserisce in un quadro di controlli quotidiani per la tutela del consumatore finale e della risorsa ittica, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative sulla tracciabilità e la sicurezza alimentare. La pesca illegale o irregolare non rappresenta solo una violazione amministrativa, ma incide sulla sostenibilità degli stock ittici e sulla salute pubblica.

La Direzione Marittima del Nord Sardegna ha ribadito l’importanza di un’azione costante e rigorosa per contrastare le irregolarità nella filiera della pesca e ha ricordato ai cittadini che, per qualsiasi emergenza in mare, è sempre attivo il numero 1530 della Guardia Costiera, operativo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale.