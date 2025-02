Violenza di genere: la consapevolezza cresce, ma i giovani minimizzano il linguaggio violento

Il concetto di violenza, dal latino violentia, esprime una forza impetuosa e brutale che impone un dominio. Un fenomeno che, come rivela la ricerca “Educazione alla Parità e al Rispetto nelle Scuole Sarde”, condotta da Eurispes Sardegna in collaborazione con la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, si manifesta spesso prima nelle parole che nei gesti.

Il linguaggio non è mai neutro: esso plasma la realtà, definisce i confini tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Minimizzare la violenza verbale significa, in molti casi, legittimare quella fisica. Non sorprende, dunque, che il 57,9% degli studenti giustifichi o ignori il linguaggio violento nelle canzoni, considerandolo ironico o innocuo. Le parole non sono semplici strumenti, ma veicoli di significati profondi che condizionano il modo di pensare e agire.

Ma il problema va oltre la semplice giustificazione di frasi aggressive: assistiamo a una progressiva desertificazione del linguaggio, a un vocabolario impoverito, appiattito su concetti semplici, ripetuti fino allo svuotamento del loro significato. La riduzione della complessità lessicale non è solo una strategia del marketing moderno, basata sulla ripetizione per renderli più assimilabili, ma è la spia di una incapacità collettiva di collegare concetti e argomenti. Viviamo nell’era della semplificazione estrema, dove la velocità imposta dalle notifiche, dal flusso ininterrotto di informazioni e dalla necessità di una risposta immediata ha costretto anche la produzione culturale ad allinearsi a un linguaggio sempre più povero.

Se da un lato cresce la consapevolezza tra i giovani sulla violenza di genere, dall’altro rimane una fascia preoccupante – tra il 10% e il 30% – di ragazzi e ragazze sardi che considerano normali comportamenti tossici, dalla violenza verbale e fisica al linguaggio sessista, fino al revenge porn e agli atteggiamenti di controllo e possesso nelle relazioni.

Uno dei dati più allarmanti della ricerca, presentata nel Consiglio regionale alla presenza della Garante Carla Puligheddu, dell’assessora Ilaria Portas, della presidente della Commissione Cultura Camilla Soru e del direttore di Eurispes Sardegna Gerolamo Balata, riguarda proprio il ruolo del linguaggio. Se il linguaggio normalizza la violenza, la società ne subisce le conseguenze, e il 15% degli studenti giustifica o non riconosce la gravità delle violenze sessuali. Più di un ragazzo su cinque, inoltre, colpevolizza la vittima di revenge porn.

“Bisogna insegnare ai nostri giovani, bambini e bambine che l'amore non è egoismo, non è possesso e non è controllo, ma occasione per continue rinascite”, ha dichiarato la Garante Carla Puligheddu, sottolineando l’importanza di un’educazione sentimentale che aiuti i ragazzi a riconoscere atteggiamenti pericolosi. “Il rispetto non ha genere e l’amore non ha confini”, ha aggiunto, ribadendo la necessità di valorizzare il rispetto reciproco come fondamento di ogni relazione.

La ricerca condotta su un campione di 1.855 studenti appartenenti a 70 scuole della Sardegna ha evidenziato anche un dato allarmante: il 34,8% degli studenti ha inviato insistentemente messaggi o chiamate per controllare il partner, il 25,9% ha controllato il cellulare del partner almeno una volta e il 17,4% ha chiesto al proprio compagno di evitare determinate amicizie per gelosia. Questo dimostra come il controllo e il possesso vengano ancora percepiti come forme accettabili di relazione.

Ma ciò che preoccupa maggiormente i ricercatori è la difficoltà nel riconoscere e denunciare comportamenti abusivi: il 29,4% dei ragazzi non ne parla con nessuno, il 31,8% si confida con un amico, il 31,1% con un familiare, mentre solo il 7,7% si rivolge a un insegnante o a una figura scolastica.

Nonostante ciò, emerge anche un aspetto positivo: l’84,7% degli studenti afferma che nelle proprie scuole si affrontano temi come la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo, e il 54,3% ha sentito parlare frequentemente di questi argomenti. Tuttavia, il 43% ritiene che la violenza di genere sia sempre esistita e tende a minimizzarne l’urgenza, segnale che indica quanto il lavoro di sensibilizzazione debba essere ancora più incisivo.

“I dati di questa ricerca sono fondamentali per comprendere le dinamiche sociali che si sviluppano tra i giovani e per intervenire con programmi educativi adeguati”, ha spiegato la Garante Puligheddu. Il linguaggio, le percezioni e le abitudini dei ragazzi di oggi saranno il modello delle generazioni future: riconoscere la violenza nella sua forma più insidiosa – quella che si nasconde tra le parole e nei gesti quotidiani – è il primo passo per un cambiamento reale. Chi domina le parole, domina il pensiero. E chi domina il pensiero, decide il futuro. Ma senza parole, senza il loro peso e il loro significato, cosa resterà? Solo un eco sbiadito di concetti vuoti, ripetuti senza consapevolezza.