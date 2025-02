Cronaca Cagliari: tra la sua identità e il rischio di "Costa Smeralda-izzazione"

Cagliari, città di storia e tradizioni, si trova di fronte a un bivio cruciale. Mentre il suo porto si evolve e si modernizza, crescono le preoccupazioni che questa trasformazione possa snaturare l'identità della città, avvicinandola pericolosamente al modello della Costa Smeralda. La Costa Smeralda, rinomata per il lusso e l'esclusività, ha indubbiamente portato benefici economici alla Sardegna. Tuttavia, il suo sviluppo ha anche comportato la privatizzazione di alcune spiagge e la creazione di un'immagine elitaria che non rappresenta la vera Sardegna. Cagliari, con la sua autenticità e la sua apertura, rischia di perdere la sua unicità se dovesse seguire le orme della Costa Smeralda. Il porto, luogo di incontro e di scambio, potrebbe trasformarsi in uno spazio riservato a pochi, precludendo l'accesso ai "comuni mortali" e creando una frattura tra la città e il suo mare. Le preoccupazioni non riguardano solo il porto. A Cagliari, come in altre zone della Sardegna, si assiste a una crescente speculazione edilizia. La costruzione di alberghi di lusso e residence privati rischia di alterare il paesaggio e di limitare l'accesso al mare per i residenti. La storica via Roma, con la sua bellezza e il suo valore simbolico, è un esempio di questa trasformazione. La riqualificazione di quest'area, se non gestita con attenzione, potrebbe portare alla creazione di un "salotto" per turisti facoltosi, snaturando la sua funzione di luogo di aggregazione per i cagliaritani. Emblematico è il caso dell'albergo di lusso in costruzione sul lungomare di via Roma, in pieno centro cittadino. La sua realizzazione, se da un lato può portare benefici economici, dall'altro rischia di alterare l'identità di uno dei luoghi più iconici di Cagliari, trasformandolo in uno spazio elitario e non accessibile a tutti. È fondamentale che lo sviluppo del porto di Cagliari e delle altre aree della città avvenga nel rispetto dell'identità della città e dei suoi abitanti. Non si tratta di demonizzare il progresso, ma di trovare un equilibrio tra crescita economica e salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale. Le autorità locali, gli imprenditori e i cittadini devono collaborare per garantire che il porto rimanga un luogo accessibile a tutti, dove la storia e la cultura di Cagliari possano convivere con le nuove sfide. La trasformazione del porto e della città è un processo che riguarda l'intera comunità cagliaritana. È necessario che i cittadini siano informati e coinvolti nelle decisioni che riguardano il futuro della loro città. Solo attraverso la partecipazione attiva e consapevole sarà possibile evitare che Cagliari diventi una "Costa Smeralda" e preservare la sua identità unica e preziosa.