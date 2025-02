Minaccia la madre e tenta di incendiare casa e auto: arrestato a Villacidro

Un uomo è stato arrestato nella notte dai Carabinieri di Villacidro dopo aver minacciato di dare fuoco alla casa e all’auto di famiglia. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando una donna di 59 anni, terrorizzata, ha contattato il 112 chiedendo aiuto.

All’arrivo dei militari, il figlio della vittima si trovava in forte stato di alterazione e aveva già devastato mobili e suppellettili all’interno dell’abitazione. Armato di una chiave inglese, avrebbe inseguito la madre per tutta la casa, urlando frasi sconnesse e minacciose. La donna è riuscita a barricarsi nella propria stanza da letto, mettendosi al sicuro mentre l’uomo continuava a sfogare la sua furia contro porte e oggetti.

A quel punto i carabinieri sono intervenuti, bloccando l’aggressore e arrestandolo per maltrattamenti in famiglia. La madre, seppur sotto shock, ha rifiutato le cure mediche e ha sporto immediatamente denuncia contro il figlio. Dopo le formalità di rito in caserma, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Uta, su disposizione della Procura della Repubblica.

Le indagini sono in corso per accertare eventuali precedenti episodi di violenza domestica.