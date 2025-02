One Billion Rising 2025: Alghero si unisce alla rivoluzione per la libertà





Alghero parteciperà alla campagna mondiale One Billion Rising, nata dodici anni fa dall’attivista statunitense Eve Ensler per contrastare la violenza di genere. L’evento, organizzato dalla Rete delle Donne di Alghero e dal Comitato AREA Sant’Agostino, rappresenta un momento di forte mobilitazione, con una giornata dedicata alla consapevolezza e all’azione collettiva.

One Billion Rising è un movimento globale, laico e apartitico, aperto a chiunque creda nel diritto di ogni donna di vivere libera da violenze e discriminazioni. L’edizione 2025 pone al centro la parola “rivoluzione”, intesa come cambiamento culturale e strutturale per scardinare le ideologie che ancora oggi giustificano sopraffazione e ingiustizia. La Rete delle Donne di Alghero-APS ribadisce l’importanza della costruzione di un pensiero collettivo femminile che si opponga alla violenza di genere e sostenga concretamente le pari opportunità.

L’iniziativa avrà inizio alle 10:30 in Largo Guillot, con il coinvolgimento degli studenti dell’IIS Fermi di Alghero, che animeranno la mattinata con letture selezionate e un flash mob sulle note di Break the Chain, inno simbolo del movimento One Billion Rising.

Nel pomeriggio, alle 16:00 in Piazza Sulis, la manifestazione proseguirà con la partecipazione di associazioni, artisti e scuole di danza. Si esibiranno Dance Project di Giorgia e Giuseppe, Danzare Tre Dance di Mondina Dinapoli, Art & Movi di Rosaria Dalerci e Acro Dance di Dynamica Sporting di Chiara Pola. Ad accompagnare l’evento con la sua musica sarà il fisarmonicista Antonio Tanca. Presente anche RDR Sardegna, la radio sociale web tv che darà voce all’iniziativa.

“Nessuna donna, in nessun luogo del mondo, deve essere picchiata, violentata, molestata, abusata, venduta, insultata, degradata o privata della propria libertà.”

Alghero si unisce al movimento per affermare con forza che la violenza di genere non è una questione privata, ma un problema sociale che richiede un’azione collettiva. Il 15 febbraio sarà una giornata di lotta e consapevolezza, per ribadire che la libertà e la dignità di ogni donna sono diritti inviolabili.