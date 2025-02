Bosa celebra la legalità: premiati gli studenti nel concorso dedicato a Francesco Pischedda

BOSA – Un momento di riflessione e impegno civile ha animato l’aula magna dell’Ex Seminario di Bosa, dove si è svolta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Concorso di idee per la sensibilizzazione alla legalità, intitolato alla memoria di Francesco Pischedda, agente scelto della Polizia di Stato scomparso in servizio nel 2017 durante un’operazione di arresto in provincia di Lecco.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Bosa, con i lavori realizzati dalle classi 2ª A, 2ª C, 3ª A, 3ª B, 3ª C, 5ª A, 5ª B e 5ª C della scuola primaria e dalle classi 1ª A, 1ª C, 2ª C e 3ª B della scuola secondaria di primo grado.

Alla cerimonia erano presenti gli studenti, la dirigente scolastica, le forze dell’ordine, il primo dirigente della Polizia di Stato, Giuseppe Scrivo, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i genitori di Francesco Pischedda, originari di Bosa.

La giornata ha offerto un’occasione di riflessione sulla legalità, partendo dai gesti quotidiani fino al rispetto delle regole come fondamento della convivenza civile. Durante l’evento sono stati esposti e proiettati i lavori realizzati dagli studenti sul tema “Insieme si può”, con l’assegnazione dei premi ai migliori elaborati.

Per la scuola primaria, il primo premio è andato alla classe 3ª A, mentre il secondo premio alla 2ª A. Nella scuola secondaria di primo grado, il primo premio è stato vinto dalla 1ª A, mentre il secondo premio è andato alla 3ª B.

"A nome mio, dell’amministrazione comunale e della famiglia di Francesco, a cui siamo tutti sempre molto vicini, ringraziamo i docenti per il loro continuo supporto all’iniziativa, che ha permesso ai ragazzi di esprimere al meglio il loro talento", ha dichiarato l’assessora alla Pubblica Istruzione, Maura Marongiu. "Ai ragazzi va un enorme grazie. Hanno dimostrato che, quando si lavora insieme con passione e impegno, si possono raggiungere risultati sorprendenti. Ognuno di loro è un vincitore".

L’evento ha confermato l’importanza della memoria e dell’educazione alla legalità, un percorso che parte dai banchi di scuola e contribuisce a formare cittadini consapevoli e responsabili.