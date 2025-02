Fertilia, città della libertà: proposta la candidatura a Capitale italiana della Cultura e della Pace

Una città segnata dall’esilio e fondata sulla libertà, testimone di una delle pagine più dolorose e meno raccontate della storia italiana. È con questa consapevolezza che il capogruppo della Lega in Consiglio comunale ad Alghero, Michele Pais, annuncia la proposta di candidare Fertilia a Capitale italiana della Cultura e della Pace, riconoscendone il valore storico in un’epoca in cui la guerra e l’esodo tornano a essere tragedie quotidiane.

"In un momento storico drammatico e caratterizzato da fronti di guerra in Ucraina e nel quadrante medio-orientale, con intere popolazioni costrette ad abbandonare le proprie case, Fertilia assume il valore massimo di cittadina della Pace, dell’accoglienza e dell’integrazione, simbolo positivo di tutti coloro che scappano dagli orrori della guerra alla ricerca della libertà", afferma Pais.

Fertilia, progettata negli anni Trenta come centro agricolo della bonifica della Nurra, ha assunto una nuova identità dopo il secondo conflitto mondiale, divenendo la prima città europea popolata dagli esuli giuliano-dalmati, costretti a fuggire dai massacri e dalle persecuzioni seguite all’annessione delle loro terre alla Jugoslavia di Tito. Il dramma di intere famiglie strappate alla propria storia trova voce nella testimonianza di Giulio Marongiu, che nei giorni scorsi ha parlato dinanzi al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio nel Giorno del Ricordo. "La testimonianza di Giulio Marongiu, commovente e drammatica, è quella di un esule, allora bambino, costretto ad abbandonare con la famiglia la propria casa e la propria terra per scampare a morte certa e che a distanza di quasi 80 anni, porta ancora addosso quella cicatrice di sofferenza", osserva Pais.

Le ferite della storia non hanno cancellato l’identità di chi ha ricostruito una vita su una terra nuova. Fertilia è il simbolo della capacità di rinascere senza dimenticare e della volontà di conservare la propria cultura dentro un tessuto di accoglienza e integrazione. "Fertilia in questo esprime la più alta forma dei valori di pace, libertà ed integrazione su cui si sarebbe fondata l'Europa del dopoguerra e può essere considerata come la prima Città fondata sul valore della Libertà dopo il trattato di Parigi del 10 febbraio 1947", aggiunge Pais. "E soprattutto in questo momento, rappresenta un monito alle nuove generazioni, che la pace non è una conquista per sempre ma che necessita di essere coltivata ogni giorno".

La proposta sarà presentata in Consiglio comunale con il sostegno di tutto il centrodestra affinché Fertilia possa essere candidata al Ministero della Cultura. "Quest'anno, proprio Gorizia italiana e Nova Gorica in Slovenia, e precedentemente nel 2020 Fiume in Croazia, che condividono con Fertilia la storia drammatica di quegli anni, sono state insignite del titolo di capitale europea della Cultura e della Pace", sottolinea Pais.

L’iniziativa rappresenta un riconoscimento per la Sardegna e per le comunità algherese e giuliana, che hanno custodito con discrezione la memoria dell’esodo e delle sofferenze subite. "Un patrimonio ancora sconosciuto all’Italia intera ma anche all’Europa, che vorremmo fosse davvero quella dei Popoli in pace", conclude Pais.

Fertilia è un frammento di storia che ha saputo trasformare il dolore in memoria e la perdita in identità. L’assegnazione del titolo di Capitale italiana della Cultura e della Pace sarebbe il giusto tributo a chi ha ricostruito la propria vita lontano dalla terra natia senza mai rinunciare al diritto di ricordare.