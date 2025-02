Caos prenotazioni sanitarie in Sardegna: CUP bloccato, pazienti costretti al privato





Disservizi, attese interminabili e un sistema di prenotazione che invece di agevolare i pazienti sembra complicare ulteriormente l’accesso alla sanità pubblica. È la denuncia di un cittadino che ha scritto alla nostra redazione per segnalare un caso emblematico delle difficoltà riscontrate da mesi nel CUP Sardegna, sia web che telefonico.

La vicenda inizia il 13 dicembre 2024, quando l’utente tenta di prenotare un esame strumentale attraverso il portale online del CUP regionale. Dopo aver inserito il numero dell’impegnativa e cercato una disponibilità compatibile con le proprie esigenze, decide di non confermare la prenotazione a causa dei tempi troppo lunghi e della distanza della struttura. Tuttavia, quando prova nuovamente a prenotare 15 giorni dopo tramite il CUP telefonico, si sente rispondere che l’impegnativa risulta ancora in carico al sistema web, e che deve attendere qualche giorno per lo sblocco.

Le settimane passano, ma la situazione resta invariata. Al cittadino viene suggerito di farsi rilasciare una nuova impegnativa dal medico di base. Con il nuovo documento si reca al CUP dell’ospedale Giovanni II di Olbia, dove però gli viene detto di riprovare più avanti per mancanza di disponibilità immediata.

Oggi, 14 febbraio, nuovo tentativo con il CUP telefonico: la risposta è la stessa. L’impegnativa risulta ancora bloccata dall’ufficio ticket e per sbloccarla si dovrà attendere ancora settimane. In alternativa? Farsi fare un’altra impegnativa.

"Vergognoso quello che sta accadendo. Stanno costringendo i pazienti a recarsi in strutture private, peccato che l’esame in questione abbia un costo superiore alle 400 euro", denuncia il lettore, evidenziando come il malfunzionamento del sistema pubblico spinga, di fatto, molti cittadini verso il settore privato.

Un disservizio che, se confermato, rappresenterebbe un grave ostacolo al diritto alla salute, in una regione già alle prese con liste d’attesa insostenibili e carenze strutturali nel sistema sanitario.