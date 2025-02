Cronaca Alghero, incidente in via Leonardo da Vinci: giovane rider in gravi condizioni, investitori in fuga

Alghero – Un grave incidente è avvenuto poco più di un’ora fa in via Leonardo da Vinci, dove un giovane in moto, impegnato nelle consegne, è stato travolto da un veicolo i cui occupanti si sono poi dati alla fuga. L'impatto è stato violento e il ragazzo, rimasto ferito in modo serio, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni preoccupanti. Secondo le prime informazioni, i responsabili dell’incidente sarebbero stati fermati poco dopo nei pressi della Lidl, ma non si conoscono ancora i dettagli ufficiali. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Chiunque abbia assistito all’accaduto o disponga di informazioni utili è invitato a contattare le autorità competenti.